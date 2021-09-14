Нижнюю Набережную в Иркутске планируют благоустроить к началу октября. Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.

Нижняя Набережная - а это одно из любимых мест для прогулок иркутян - преображается. В этом году обновляют верхний ярус от котельной до памятника Якову Похабову: ремонтируют ограждения, полностью меняют освещение, перекладывают плитку, обустраивают зоны отдыха и клумбы. Подрядчик заверяет, что в начале октября работы закончат. Как идет благоустройство, проверил мэр Иркутска Руслан Болотов.

- Выполнен первый этап. В мае состоялось голосование, жители отдали свои голоса за данную территорию, - отметила начальник департамента городской среды комитета городского обустройства администрации Иркутска Марина Шевела. - В 2022 году будет обновлен нижний ярус.

Отметим, что в этом году по проекту «Формирование комфортной городской среды» в областном центре собирались привести в порядок 15 территорий. Однако удалось сэкономить 54 миллиона рублей, и на них решили дополнительно обустроить еще две зоны, в том числе Нижнюю Набережную.

- Большинство общественных пространств - на завершающем этапе благоустройства, - сообщил Руслан Болотов. - Погода этим летом внесла серьезные коррективы. Из-за высокого уровня грунтовых вод на многих объектах приходилось частично корректировать технические решения, выполнять дополнительные работы. При этом мы видим, что подрядчики справляются.

Специалисты администрации и независимого стройконтроля следят, чтобы все было сделано качественно.