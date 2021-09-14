Клуб в селе Алехино победил в конкурсе "Народные инициативы. Лучшие практики - 2020 года"

Александр Ведерников поздравил жителей Алехино с победой в конкурсе «Народные инициативы».

Александр Ведерников поздравил жителей села Алехино Черемховского района с победой в конкурсе «Народные инициативы. Лучшие практики – 2020 года» и вручил главе поселения Наталье Берсеневой приз - сертификат на 100 тысяч рублей.

Конкурс проводил Иркутский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития. Участвовало 22 проекта от 20 муниципальных образований, победителей определили в четырех номинациях.

Почему Алехино вошло в число победителей? Здесь на средства «Народных инициатив» наиболее удачно обновили старый культурно-досуговый центр – отремонтировали кровлю, фасад, полы в зрительном зале. На средства подарочного сертификата теперь планируют продолжить ремонт.

- Село – душа России. И вы сохраняете эту душу, поддерживая, развивая и сохраняя культуру, традиции, народное творчество, - отметил председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников. - Важно, что вы продолжите улучшать сельский клуб, который является центром притяжения сельчан.