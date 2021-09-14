3338 выпускников из Иркутской области сдают ГИА в дополнительный период Фото: Олег ЗОЛОТО

У выпускников из Иркутской области - шанс "запрыгнуть в последний вагон". С 3 по 15 сентября в регионе сдают ГИА те ребята, кто по каким-либо причинам не смогли сделать это летом и получить аттестат.

- В дополнительный сентябрьский период к сдаче ГИА допущено 552 выпускников одиннадцатых классов, а также 2786 выпускников девятых классов, - сообщили в министерстве образования Приангарья.

Государственную итоговую аттестацию проводят, соблюдая все меры предосторожности в связи с пандемией: аудитории не заполнены до конца, а в каждом пункте сдачи на всякий случай дежурит медик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Узнала губернатора на плакате и отправила видео: как школьница из Забайкалья решила проблему маршруток в своем микрорайоне

Благодаря 10-летней Эвелине Александр Осипов час простоял на остановке, провожая взглядом проезжающие машины (подробности)