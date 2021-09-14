Иркутский бизнесмен выиграл в лотерею загородный дом.

Иркутянин Олег Рудомилов попытал удачу в лотерее. Мужчина занимается бизнесом в сфере охранной деятельности, человек серьезный, и даже представить не мог, что ему повезет. В очередном тираже он выиграл загородный дом стоимостью 600 тысяч рублей.

— Победа для меня стала полной неожиданностью. Но на сообщение о ней отреагировал спокойно. В глубине души знал, что когда-нибудь выиграю по-крупному. Но не думал, что так скоро, — делится своей радостью победитель.

Предчувствия, как утверждает Олег, у него не было, больше надеялся на удачу. А ведь совсем недавно он совсем и не считал себя удачливым человеком. Денежный приз убедил счастливчика в обратном.

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