Погода в Иркутске: 15 сентября в городе ветрено Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 15 сентября. В областном центре в среду переменная облачность. Дождя, по данным сотрудников Иркутского Гидрометцентра, сегодня не ожидается.

- В столице Приангарья 15 числа дует ветер с северо-запада со скоростью 5-10 м/с, - говорят синоптики. – Воздух днем прогреется до +15…+17 градусов.

По данным Яндекса, атмосферное давление составляет 727 миллиметров ртутного столба. Это для нашего региона в сентябре вариант нормы, но в то же время оно самое высокое за последние десять лет. Что касается прогноза по региону, то погода в Иркутской области также будет ветряной, местами возможны порывы до 14 м/с, кратковременные дожди. Столбики уличных термометров 15 сентября покажут +12…+17.

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