Заключенный ударил заточкой в спину сотрудника колонии в Ангарске

Заключенный напал на сотрудника колонии в Ангарске Фото: Архив "КП"

В исправительной колонии №2 в Ангарске заключенный напал на сотрудника отдела безопасности, когда тот проверял, как осужденные выполняют распорядок дня. Один из отбывающих заключение нанес удар работнику ИК в спину заточенной пластиной из металла. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН РФ по Иркутской области.

- Сотруднику оказана медицинская помощь, его жизни ничто не угрожает, - отмечают в учреждении.

Сейчас проводится проверка по факту случившегося. Следователями СК РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Это уже второе нападение на работников этой колонии за месяц. Первое произошло 3 сентября и в нем участвовали четверо осужденных. Им снова предстоит суд, они ответят перед законом за «дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества». На данный момент они находятся в СИЗО.

Кстати, 13 сентября пятеро заключенных в этой же колонии объявили голодовку.

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