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Происшествия13 сентября 2021 15:55

Пятеро осужденных в ангарской колонии №2 объявили голодовку

Данные об этом направили в прокуратуру
Любовь АРБАТСКАЯЛюбовь АРБАТСКАЯ
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Пятеро осужденных в ангарской колонии №2 объявили голодовку

Пятеро осужденных в ангарской колонии №2 объявили голодовку

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В исправительной колонии №2 в Ангарске пятеро заключенных демонстративно объявили голодовку. Об этом 13 сентября сообщило Главное Управление ФСИН России по Иркутской области.

- Их состояние контролируется медицинскими работниками и сотрудниками психологической службы. Собранные материалы направлены в прокуратуру, - отметили в ведомстве.

Напомним, что в июле в этой же колонии от обеда отказывались трое осужденных, не объясняя причин. В ситуации также разбиралась областная прокуратура. В ГУ ФСИН по региону поясняли, что это злостные нарушители порядка отбывания наказания, которые сидят в штрафных изоляторах.

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