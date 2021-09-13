Пятеро осужденных в ангарской колонии №2 объявили голодовку Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В исправительной колонии №2 в Ангарске пятеро заключенных демонстративно объявили голодовку. Об этом 13 сентября сообщило Главное Управление ФСИН России по Иркутской области.

- Их состояние контролируется медицинскими работниками и сотрудниками психологической службы. Собранные материалы направлены в прокуратуру, - отметили в ведомстве.

Напомним, что в июле в этой же колонии от обеда отказывались трое осужденных, не объясняя причин. В ситуации также разбиралась областная прокуратура. В ГУ ФСИН по региону поясняли, что это злостные нарушители порядка отбывания наказания, которые сидят в штрафных изоляторах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как удалось выжить пассажирам L-410, рухнувшего в тайгу в Иркутской области, и почему не произошел пожар

Ответы на главные вопросы об авиакатастрофе дает генерал-майор авиации Александр Барсуков (подробности)