Пятеро осужденных в ангарской колонии №2 объявили голодовку
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В исправительной колонии №2 в Ангарске пятеро заключенных демонстративно объявили голодовку. Об этом 13 сентября сообщило Главное Управление ФСИН России по Иркутской области.
- Их состояние контролируется медицинскими работниками и сотрудниками психологической службы. Собранные материалы направлены в прокуратуру, - отметили в ведомстве.
Напомним, что в июле в этой же колонии от обеда отказывались трое осужденных, не объясняя причин. В ситуации также разбиралась областная прокуратура. В ГУ ФСИН по региону поясняли, что это злостные нарушители порядка отбывания наказания, которые сидят в штрафных изоляторах.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Как удалось выжить пассажирам L-410, рухнувшего в тайгу в Иркутской области, и почему не произошел пожар
Ответы на главные вопросы об авиакатастрофе дает генерал-майор авиации Александр Барсуков (подробности)