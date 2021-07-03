Трое осужденных объявили голодовку в ангарской колонии №2 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В ангарской колонии №2 разгорается скандал. 2 июля трое осужденных отказались от обеда и написали заявления. В них они потребовали, чтобы колонию посетили сотрудники прокуратуры и Уполномоченный по правам человека Приангарья. Правда, причины своей голодовки не указали.

- Эти заключенные содержатся в запираемых помещениях ИК-2, предназначенных для неоднократно нарушивших порядок отбывания наказания, то есть в штрафных изоляторах, - рассказали в пресс-службах ГУФСИН и прокуратуры по Иркутской области.

Требования зэков были выполнены. В этот же день в колонию приехала Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Светлана Семенова и сотрудники прокуратуры, которые обошли все штрафные помещения и побеседовали со всеми содержащимися в них осужденными. Итоги этой проверки пока неизвестны. Также как и причина голодовки.

Напомним, весной 2020 года на всю страну прогремела другая ангарская колония №15. 9 апреля 2020-го заключенные устроили там настоящий бунт с пожаром.

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