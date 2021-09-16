Приставы заставили сибиряка отдать Land Cruiser бывшей жене Фото: Алексей БУЛАТОВ

Передачу имущества при разводе супругов в Заларях проконтролировали судебные приставы. С понятым и экс-супругой специалисты пришли в гараж, где хранился автомобиль Toyota Land Cruiser, 2011 года выпуска, по суду предназначавшийся бывшей жене и забрали машину. Правда, уехать на ней у женщины не получилось, вызывали эвакуатор. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

- Бывший муж поменял замки у автомобиля, а выдать новый комплект отказался, - рассказал судебный пристав-исполнитель отделения Игорь Петров. – Машину к месту проживания доставили при помощи транспортировки.

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