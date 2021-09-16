В ЗС Приангарья предложили учитывать северный прожиточный минимум

Северный прожиточный минимум предложено учитывать в социальных законах.

На сессии Заксобрания 22 сентября депутаты рассмотрят в окончательном чтении изменения к закону о предоставлении гражданам жилых помещений по договорам найма. Предлагается в качестве критерия оценки дохода и стоимости имущества северян учитывать двукратную величину прожиточного минимума. Эта величина, по мнению парламентариев, должна быть установлена для северных территорий, а не в целом по Иркутской области.

Такой же подход предусмотрен в проекте изменений в закон «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области», также внесенного депутатами. Предлагается учитывать северный прожиточный минимум при определении права на компенсацию стоимости дошкольного образования. Сейчас право на такую компенсацию есть у семей, у которых среднедушевой доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в целом в регионе.

Учитывать северный прожиточный минимум, вероятно, будут и в других законопроектах, касающихся предоставления жилья детям-сиротам и другим категориям граждан, которые в этом нуждаются.