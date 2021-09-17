Александр Ведерников принял участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы.

Александр Ведерников проголосовал на выборах в Госдуму-2021. Избирательный участок спикера Законодательного Собрания Приангарья расположен в иркутской школе №64.

- Я сделал выбор, приглашаю всех прийти и тоже отдать свой голос, - сказал председатель ЗС. - Сегодня мы должны сформировать команду наших депутатов в Госдуме, чтобы они отстаивали интересы Иркутской области на федеральном уровне. Каждый должен сделать выбор, чтобы потом спросить у своего депутата результаты работы.

17 сентября 2021 года стартовало голосование на выборах в Государственную Думу РФ. Оно будет идти три дня. Избирательные участки будут работать в пятницу, субботу и воскресенье с 8.00 до 20.00. С собой надо взять паспорт. Для избирателей предусмотрены меры безопасности – выдадут одноразовые перчатки, маски, ручки. При входе на участок измерят температуру.

Кроме выборов в Госдуму РФ в двух округах №2 и №3 в Иркутске 17, 18 и 19 сентября проходят довыборы в Законодательное Собрание Приангарья.