Пьяный мотоциклист устроил гонки с полицейскими на трассе Ангарск-Иркутск Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Водителя мотоцикла Хонда CBR 400, который проехал на красный сигнал светофора, попытались остановить полицейские, которые дежурили на трассе М 53 Ангарск-Иркутск. Мотоциклист, тормозить не стал, а наоборот попытался скрыться. Инспекторы бросились за ним в погоню. Догнать лихача удалось на одном из перекрестков. Инспектору ГИБДД пришлось буквально перескочить на мотоцикл, чтобы задержать нарушителя.

- За рулем мотоцикла находился 24-летний местный житель, лишенный водительских прав за нетрезвое вождение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Проходить медосвидетельствование на состояние опьянения, он отказался.

Против мотоциклиста составили несколько протоколов. Ему предстоит заплатить штрафы за проезд на запрещающий сигнал светофора и отказ от прохождения освидетельствования. Так как лихач повторно сел за руль пьяным, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.