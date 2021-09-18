Новая подстанция "Скорой" создана в центре Иркутска. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Шестую подстанцию разместили на улице 3 июля. В территорию ее обслуживания входит центральная часть города, правый берег Ангары от плотины ГЭС до Маратовского кольца, Академический мост с прилегающими транспортными развязками, Глазковский мост, острова Юность и Конный, мкрн. Затон. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутской области.

- Как отметил глава областного минздрава Яков Сандаков, создание новой подстанции позволит сократить время доезда до места нахождения пациента в центре города. При экстренных вызовах время начала оказания медицинской помощи критически важно, - сообщает пресс-служба.

В новом подразделении планируют разместить 10 бригад скорой. Создание такой службы необходимо не только для жителей центра. Ежедневно в этот район приезжают десятки тысяч людей - на работу, за покупками, просто прогуляться по историческому центру. Много туристов. Всем им может потребоваться помощь. Кстати, именно поэтому в здании подстанции будет вести прием и врач. Так что тем, кто почувствовал себя плохо и находится поблизости, можно будет и самостоятельно обратиться к медикам.