В Иркутске мужчина зарезал брата ножницами. Его участь решит суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве брата. 46-летний житель города расправился с родственником во время драки. Следственным отделом Ленинского района Иркутска СУ СК России по Иркутской области уже завершено расследование уголовного дела в отношении этого мужчины, по статье за убийство. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

- Следствием установлено, что днем 7 марта этого года во время распития спиртных напитков между ранее судимыми братьями возник конфликт, - уточняют в ведомстве.

Проще говоря, началась драка. Один из братьев оказался явно физически сильнее, потому что он избил второго, а потом и добил - ударами острых ножниц в грудь. Мужчину доставили в больницу, но там спасти уже не смогли.

Сейчас дело о братоубийстве направлено в суд.