В Ангарске дрифтер устроил заезд возле гимназии и разместил видео в сети.

В Ангарске автоинспекторы привлекли к ответственности водителя, устроившего дрифт на парковке возле гимназии. Его вычислили по соцсетям, где появилось видео, на котором водитель автомобиля «Тойота Креста» устроил гонки возле гимназии. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Иркутской области.

-Сотрудники ГИБДД Управления МВД России по Ангарскому городскому округу организовали проверку, в ходе которой водитель, управляющий иномаркой был установлен, - отмечают в ведомстве. - Двадцатилетний горожанин назвал свой поступок глупым и принес извинения.

"Больше не повторится", - произнес парень, как уже стало традицией, на камеру. И хорошо, если так. Его авто в ГИБДД внимательно осмотрели и нашли нарушения - шины оказались как летние, так и зимние, а стоп-сигналы работали с неполадками. За все это гонщик будет оштрафован.