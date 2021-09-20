Общегородской субботник состоится в Иркутске 25 сентября. Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.

Раньше большой субботник проводился в Иркутске раз в год, весной. Но в этом году в областном центре состоится еще одна уборка: 25 сентября сотрудники разных организаций и горожане снова выйдут на улицы с мешками и метлами.

- Приглашаю всех иркутян присоединиться к субботнику, - сказал мэр города Руслан Болотов. - Подчеркну, что работа по наведению порядка в городе ведется ежедневно. При этом поручил максимально усилить работу муниципальных предприятий, чтобы подготовиться к зиме.

Так, по словам заместителя мэра - председателя комитета городского обустройства Романа Орноева, уже в эти выходные на улицы вышли на 30% больше работников и техники. Они не только убирают мусор, а проводят на дорогах ямочный ремонт, наносят разметку, ремонтируют и красят ограждения, обновляют фасады зданий. А еще специалисты проверят, чисто ли в частном секторе, и продолжают контролировать работу "управляшек".

Напомним, прошлый субботник состоялся в Иркутске 15 мая. Тогда чистоту во всех районах наводили больше 6 тысяч человек. Если не успели присоединиться к уборке тогда - то вот новая возможность. Узнать подробности, выбрать место и получить инвентарь можно в комитетах управлению округами.

ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОНЧИК

Свердловский округ – 52-03-51;

Ленинский округ – 52-03-42, 52-02-13, 52-02-16;

Октябрьский округ – 52-03-20, 52-02-48;

Правобережный округ – 52-04-07, 52-02-07.