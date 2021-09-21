Депутаты считают, что Иркутскому району не справиться в одиночку с нехваткой школ

Ремонт и строительство школ в Иркутском районе необходимо передвинуть в бюджете на более ранний срок.

Иркутский район растет и, вместе с тем, не хватает школ. Не смотря на то, что в 2021 году открыли новых две больших школы – в Маркова и Грановщине, и на подходе школа-сад в Большом Голоустном, проблема не решена. Спикер ЗС Александр Ведерников, а также председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова и председатель комиссии по Регламенту Ольга Безродных посетили школы в Хомутово и Урике.

Главная проблема школ Иркутского района – переполненность. Так, в начальной школе Хомутовской СОШ № 2 и в средней школе учатся в 2 раза больше детей, чем положено.

- Ежегодно количество школьников увеличивается на полторы тысячи детей. Дети учатся в две смены с подсменками. Ситуация становится критичной. Иркутскому району с этой проблемой в одиночку не справиться, - сказал Александр Ведерников.

Администрация Иркутского района подготовила проекты на строительство четырех школ – в Хомутово, Березовом, Оеке и Новой Лисихе. По мнению спикера ЗС, необходимо проработать вопрос о том, чтобы включить эти объекты для финансирования строительства в областной бюджет на ближайшие два года.

Парламентарии посетили и начальную школу в Урике, где несколько лет назад открыли блок для детей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году на ремонт было выделено 10 млн рублей, еще 31 млн предусмотрены на последующие годы. Подрядчик готов закончить все работы в этом году, если будет финансирование.

- Будем смотреть корректировки в областной бюджет, и школа, безусловно, должна быть включена. Нельзя растягивать ремонты на три года, распределяя детей по учреждениям. Тем более это важно для особенных детей, - подчеркнул Александр Ведерников.

Кроме того, депутаты обсудили и другие вопросы на совещании в администрации Урика. Так, Иркутскому районе не хватает школьных автобусов, необходимо увеличивать на это субсидии, а также на оснащение новых школ мебелью и техникой. В областном парламенте рассмотрят возможность подготовки целевых программ для покупки мебели, оборудования в кабинеты физики и химии, пищеблоки, строительства гаражей для школьных автобусов.