Погода в Иркутске: 22 сентября в городе переменная облачность Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 22 сентября по-осеннему прохладна. В городе сегодня переменная облачность, прольется слабый дождь. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- В Иркутске дует северо-западный ветер со скоростью 3-8 м/с, - говорят метеорологи. – Днем воздух прогреется до +10…+12 градусов.

По данным Яндекса, атмосферное давление в областном центре в норме – составляет 723 миллиметра ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 22 сентября обещает небольшие дожди и дожди в северо-восточных районах, ветер дует в Приангарье с северо-запада и юго-запада 3-8 м/с с порывами до 11 м/с. Днем столбики уличных термометров покажут +8…+13, но, если небо затянут облака, будет прохладней – до +2…+7 градусов.

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