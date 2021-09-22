Ремонт на улице Трактовой в Иркутске должны закончить до 15 октября. Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.

В этом году в областном центре приводят в порядок две крупные магистрали - Трактовую и Баррикад. Подрядчики трудятся по ночам, чтобы закончить ремонт поскорее и при этом не мешать автомобилистам и пешеходам. Как идут работы, проверил мэр Иркутска Руслан Болотов.

Так, на Трактовой на этой неделе обустраивают современное светодиодное освещение и укладывают асфальт. Верхний слой - это самый износостойкий асфальтобетон, который служит дольше обычного. Напомним, что здесь же появятся первые в городе выделенные полосы для автобусов и маршруток. Закончить работы должны до 15 октября.

- Улицы Трактовая и Баррикад - ключевые объекты дорожного ремонта этого года, - отметил Руслан Болотов. - Проекты масштабные, они предусматривают расширение проезжей части, замену системы освещения. Большое внимание уделяем созданию инфраструктуры для пешеходов и велосипедистов. На этих дорогах впервые появятся полноценные тротуары и остановки.

Сейчас на Баррикад также по ночам укладывают асфальт. Ливневую канализацию длиной 300 метров, по которой будет уходить вода с улицы Ушаковской, уже обустроили.

- Наверное, каждый горожанин знает, как много воды скапливается на Баррикад во время дождей. Сегодня мы решили эту проблему. Новая система отвода уже показала эффективность, - сказал мэр Иркутска.

Всего в этом году по программе «Безопасные и качественные дороги» ремонтируют 22 километра проезжей части.