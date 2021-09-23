ЗС подготовит поправки в закон для сокращения сроков проведения капремонтов в школах Иркутской области

Депутаты подготовят поправки в закон о бюджете для сокращения сроков проведения капремонтов школ.

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области разработают поправки в закон о бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Изменения коснутся того, что будет предусмотрен перенос проведения капремонтов школ на более ранний срок. Об этом сообщил председатель областного парламента Александр Ведерников на рабочем совещании с представителями минобра и минстроя, Контрольно-счетной палаты, Ассоциации муниципальных образований.

- После многочисленных поездок депутатов по территориям, стало очевидным, что необходимо вносить поправки, - сказал Александр Ведерников. - Не дело растягивать ремонты на три года, распределяя детей по другим учреждениям. Особенно это касается школ, где учатся особенные дети. Например, такая школа есть в поселке Урик. И в ней ведется сейчас ремонт.

Спикер рассказал, что сейчас в законе о бюджете финансирование капитальных ремонтов некоторых школ распределено на три года. Депутаты предлагают перенести средства, заложенные на 2023 год, на 2022. Таким образом, ремонты пройдут быстрее.

Планируется, что поправки в закон о бюджете депутаты рассмотрят в октябре.

Председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова уточнила, что в бюджете на три года предусмотрено финансирование капремонта 17 школ. Спикер поручил профильным комитетам сформировать перечень объектов, где завершить ремонт можно в этом году.