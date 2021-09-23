В Иркутской зоогалерее появились два тигренка. Фото: Иркутская зоогалерея

В одном из зоопарков города пополнение. Сразу два тигренка поселились в филиале Иркутской зоогалереи на «Фортуне». Их подселили в один вольер к трехлапому львенку Фортису и щенку лабрадора Эльзе.

- Первый тигренок поселился здесь около месяца назад, второго доставили накануне, - сообщает ИА IrkutskMedia.

Отсрочка была необходимо из-за состояния второго «котенка». Он был слаб, но сейчас окреп и готов не только к встрече со своими соседями по вольеру, но и зрителями. Кстати, все четверо живут дружно.

Напомним, трехлапый львенок Фортис появился в соцсетях Иркутской зоогалерее в августе, когда его состоянию уже ничего не угрожало. До этого его два месяца выхаживала сотрудница зоопарка Александра Ивушкина и было не ясно выживет ли малыш. Фортис родился в питомнике К-9, но почти сразу после рождения потерял заднюю лапку.

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