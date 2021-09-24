Погода в Иркутске: 24 сентября возможен дождь Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 24 сентября. Сегодня в небе над городом переменная облачность, сотрудники Иркутского Гидрометцентра прогнозируют небольшой дождь.

- Ветер в областном центре дует с юго-востока, ожидается переход его на северо-западный 5-10 м/с, - говорят синоптики. – Днем воздух в городе прогреется до +11…+13 градусов.

По данным Яндекса, атмосферное давление в региональном центре составляет 722 миллиметра ртутного столба, что для сентября составляет вариант нормы. Что касается прогноза по Приангарью, погода в Иркутской области 24 сентября обещает переменную облачность, кратковременные дожди, ветер с таким же направлением, как и в Иркутске. Скорость воздушных потоков составляет 4-9 м/с, возможны порывы до 12 м/с. Столбики уличных термометров в пятницу покажут +9…+14, если небо затянут облака, выше +3…+8 ждать не придется.

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