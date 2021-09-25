Погода на 25 сентября в Иркутске: дождь будет идти весь день Фото: Андрей СИНЬКОВ

Похоже, что осень начинает официально вступать в свои права в Иркутске. В субботу, 25 сентября без зонтика и теплой одежды на улицу горожанам лучше не выходить. Синоптики обещают нам дождь, который будет идти почти весь день. Столбик термометра покажет всего +6 градусов. Ветер подует 7-12 м/с.

По Иркутской области практически такая же картина. Днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и даже мокрый снег, в южных районах кратковременные, местами сильные, в селеопасных районах очень сильные дожди, мокрый снег. Ветер подует юго-западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 13 м/с, в южных, верхнеленских районах местами до 15 м/с, температура +5,+10 градусов, при облачной погоде 0,+5°, в северо-восточных районах +8,+13 градусов.