У 119 иркутян за сутки подтвердился коронавирус Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутск 26 сентября остается лидером по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. За сутки в областном центре диагноз COVID-19 подтвердился у 119 человек. В общей сложности коронавирус в столице Приангарье выявляли уже 37 074 раза, на всю область приходится 107 937 заражений. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 Иркутской области.

Следующим по числу заражений, выявленных за сутки, идет Ангарск. Для сравнения там всего +30 новых положительных тестов, а всего с начала пандемии 9784. В Усть-Илимске заразились еще 27 человек, в Братске – 26. В обоих этих городах число случаев инфицирования в общей сложности больше шести тысяч – 6426 и 6230, соответственно.

В Иркутском районе за сутки еще 23 заболевших, всего 7369. Далее следует Тулун и 22 случая заражения. Заболели также еще 20 усольчан. В остальных муниципалитетах количество подхвативших заразу за сутки выросло меньше, чем на 20.

Кстати, в регионе в последнее время снова стал отмечаться небольшой рост числа госпитализированных. Сегодня оперативный штаб сообщил, что в ковидных госпиталях региона лечат больше двух тысяч пациентов.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 26 сентября

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 26 сентября. Фото: оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса Иркутской области

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