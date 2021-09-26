Больше двух тысяч человек с коронавирусом госпитализированы в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

2065 пациентов с коронавирусом находятся 26 сентября в больницах Иркутской области. За минувшие сутки число госпитализированных увеличилось на 94. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией Приангарья.

- За сутки COVID-19 подтвердился у 373 человек, - говорят специалисты. – С начала пандемии в регионе 107 937 жителей заразились коронавирусом.

Большинство из них - 97 316 (+315 за сутки) – выздоровели. Увы, помочь медики смогли не всем. За время распространения инфекции в Иркутской области от нее погибли 4889 сибиряков, 12 из них за минувшие сутки. Еще 438 с таким же диагнозом умерли от иных заболеваний.

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