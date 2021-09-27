Житель Иркутской области заплатил штраф за пьяную езду после запрета на вылет за границу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Судебные приставы взыскали штраф с усольчанина за вождение в нетрезвом виде. Специалистам помогли принудительные меры. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

Мужчина должен был заплатить штраф в 30 тысяч рублей, но не делал этого даже после предупреждений судебных приставов о возбуждении исполнительного производства.

- Нами был применен комплекс мер принудительного характера, предусмотренный законодательством, в том числе вынесено постановление об ограничении права выезда за пределы Российской Федерации, - рассказывает начальник отдела Элеонора Шестопалова.

Так получилось, что мужчина как раз собирался отдохнуть в другой стране, поэтому погасил задолженность.

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