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Общество27 сентября 2021 4:54

Житель Иркутской области заплатил штраф за пьяную езду после запрета на вылет за границу

Принудительные меры судебных приставов вновь сработали
Мария КНЯЗЕВА
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Житель Иркутской области заплатил штраф за пьяную езду после запрета на вылет за границу

Житель Иркутской области заплатил штраф за пьяную езду после запрета на вылет за границу

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Судебные приставы взыскали штраф с усольчанина за вождение в нетрезвом виде. Специалистам помогли принудительные меры. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

Мужчина должен был заплатить штраф в 30 тысяч рублей, но не делал этого даже после предупреждений судебных приставов о возбуждении исполнительного производства.

- Нами был применен комплекс мер принудительного характера, предусмотренный законодательством, в том числе вынесено постановление об ограничении права выезда за пределы Российской Федерации, - рассказывает начальник отдела Элеонора Шестопалова.

Так получилось, что мужчина как раз собирался отдохнуть в другой стране, поэтому погасил задолженность.

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