Сибиряк случайно узнал, что на нем «висят» 5 чужих кредитов Фото: Александр ГЛУЗ

О мошеннических схемах полицейские предупреждают регулярно: кто-то из обманутых сам диктует все данные своих банковских карт (в том числе и код с обратной стороны), кто-то верит звонившим и принимает их за родственников, попавших в беду, кто-то сам перечисляет деньги на «безопасные» счета преступников, кто-то, правда, успевает опомниться. А вот шелеховчанин даже не подозревал, что мошенники запятнали его кредитную историю, оформив на его имя пять кредитов.

- Шелеховская семья выплачивала ипотеку с 2019 года, - рассказывают предысторию полицейские в районном отделе МВД России. – Глава семьи хотел попытаться уменьшить ежемесячный взнос, обратился в бюро кредитных историй за выписками для предоставления в банк, чтобы там произвели рефинансирование.

Когда получил выписки на руки, сибиряк крайне удивился. Его репутация своевременного плательщика была «подмочена». Не им самим. Он об этом даже не догадывался.

- Оказалось, что за мужчиной числится пять кредитов, из них два – просроченных, - говорят полицейские. – Они были оформлены в разных организациях.

Естественно, после такого поворота, шелеховчанин обратился в полицию. Началось расследование.

- Наши сотрудники выяснили, что мошенники действовали при помощи Интернета, отправляли заявки на получение займов в онлайн формате, - говорят в региональном МВД. - При этом на фотографии настоящий паспорт пострадавшего держал в руках человек, чья фотография была вклеена поверх изображения владельца.

При этом при оформлении кредитов указывался номер жителя Пензы. Поэтому сибиряк-то и не догадывался, что уже имеет несколько просрочек по ежемесячным платежам. Да и сами кредиторы не могли дозвониться по данным «цифрам» заемщику. Возбуждено несколько уголовных дел по статье «Мошенничество».

- Мошенники постоянно изобретают новые схемы обмана, - делится дознаватель отдела МВД России по Шелеховскому району Надежда Касьянова. - Надо следить за тем, чтобы ваши документы (и копии) не попадали в посторонние руки, а если вас беспокоят отношения с финансовым учреждением, можно заказать выписку в бюро кредитных историй, но эта услуга не бесплатная.

Так как полицейские доказали, что кредиты брали мошенники, финансовые организации к сибиряку претензий не имеют.

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