СК начал проверку после ДТП, в котором пьяный водитель сбил пятерых школьников в Усть-Куте Фото: Иван ПЕТРОВ

В Приангарье следователи начали проверку всех обстоятельств ДТП, в котором пьяный водитель сбил пятерых школьников. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Иркутской области.

Это произошло 25 сентября в вечернее время. 60-летний автомобилист, за рулем «Toyota Succeed», на улице Седова в городе Усть-Куте на неосвещенном участке сбил пятерых ребят. Детям от 12 до 14 лет. У четверых травмы, один – в больнице.

- Установлено, что 60-летний водитель транспортного средства находился в состоянии опьянения, - говорят следователи. – Организована доследственная проверка.

Во время проверки специалисты также выяснят, есть ли вина в этом ДТП тех, кто отвечает за содержание дороги, так как на данном участке нет освещения и покрытие в ямах.

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