Пробка в 2,5 километра образовалась на улице Трактовой из-за 2 ДТП в Иркутске 28 сентября. Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Иркутске 28 сентября утром достигают 7 баллов. По данным Яндекса, это на балл больше, чем обычно в это время во вторник. Одной из причин такого положения на дорогах стала пробка длиной в 2,5 километра, образовавшаяся на улице Трактовой из-за двух ДТП.

Автомобили столкнулись в районе остановки «Военный городок», вторая авария отмечена на картах на подъезде к Иркутному мосту. Вообще, добраться до всех переправ этим утром затруднительно. Также медленно едет поток транспорта и по самим мостам и плотине ГЭС в сторону центра города.

- Ожидается, что пробки в ближайший час начнут снижаться и к 10 часам достигнут 4 баллов, - отмечает Яндекс.

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