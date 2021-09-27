Полицейские разыскивают иркутянина, укравшего велосипед у 10-летнего мальчика Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские Иркутска разыскивают подозреваемого, укравшего велосипед у 10-летнего мальчика. В отдел полиции обратились родители школьника. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

- Когда их сын находился в парке имени Парижской коммуны, к нему подошел неизвестный и попросил покататься на велосипеде, после чего, завладев транспортным средством, скрылся в неизвестном направлении, - рассказали в ведомстве.

Внешность преступника была зафиксирована одной из камер наблюдения. Ущерб оценивается в более чем 30 тысяч рублей. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Ему грозит лишение свободы до 5 лет.

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