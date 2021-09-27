61-летний житель Тайшета провел два дня в болоте

61-летний житель Тайшета провел двое суток в болоте Фото: ГУ МЧС по Иркутской области Фото: Предоставлено

В диспетчерскую спасательную службу поступило сообщение о 61-летнем мужчине. Родственники рассказали, что мужчина находится в болоте и не может из него выбраться два дня, так как у него отказали ноги. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

- Он собирал клюкву в компании других ягодников, но заблудился и оказался в болоте, - рассказали в ведомстве. - Самостоятельно передвигаться дальше он не мог из-за ухудшения здоровья.

По болотистой местности мужчину эвакуировали на носилках. Спасателям пришлось пройти почти полтора километра в воде, чтобы вытащить пострадавшего. После ещё столько же вдоль железнодорожных путей к служебному автомобилю.

Пострадавшего переодели в сухую одежду, отпоили горячим чаем и доставили в больницу.

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