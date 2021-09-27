108 пожаров потушили в Иркутской области за неделю

108 пожаров было устранено сотрудниками МЧС на прошлой неделе в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области Фото: Предоставлено

На прошлой неделе сотрудники МЧС ликвидировали 108 пожаров. В Черемховском районе и в городе Усть-Илимске погибли четыре человека, двое из них дети, еще четыре пострадали. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

- 38 пожаров связано с горением мусора, - рассказали в ведомстве. - В 33 случаях пожары произошли из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Причиной 55 пожаров в жилом секторе стало неосторожное обращение с огнем.

За прошедшую неделю сотрудниками МЧС было проведено 24466 подворовых обходов. Проинструктированы жители жилого сектора и проверены места жительства неблагополучных семей.

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