Жительница Иркутской области потеряла деньги, поверив продавцу в соцсетях с 20 000 подписчиков Фото: архив "КП"

Осталась без денег и без костюма. Жительница Иркутской области потеряла 4000 рублей, поверив мошенникам, которые рекламировали в соцсетях спортивные костюмы с атрибутами сборной России. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по Шелеховскому району.

- Рекламу спортивного костюма шелеховчанка заметила на своей страничке, когда изучала информацию в интернете, - рассказывают полицейские. – Написала рекламодателю, убедилась, что нужный ей размер есть в наличии, и внесла предоплату за покупку в полном размере.

Как только она это сделала, страница продавца оказалась заблокирована, переписка пропала, телефон стал недоступен. Доставки костюма 28-летняя сибирячка не дождалась.

- Девушка поверила мошенникам, увидев, что на их страницу подписано более 20 000 человек, но этот показатель, как и отзывы, увы, не всегда служит гарантией надежности, - говорит старший дознаватель ОМВД России по Шелеховскому району Ольга Кузнецова.

Полицейские рекомендуют совершать покупки только на проверенных сайтах. Кстати, в МВД отмечают, что возраст жертв мошенников стремительно уменьшается. В минувшие два года и в начале 2021-го обманутыми были в основном люди старше 50 лет, теперь же средний возраст пострадавших колеблется от 25 до 35 лет.

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