Полиция задержала братчанина, который украл у соседа по купе ноутбук за 65 тысяч рублей Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Братске полицейские по «горячим следам» вычислили подозреваемого в краже. О преступлении в дежурную часть транспортной полиции сообщил 63-летний житель Северобайкальска, который был пассажиром поезда «Нерюнгри-Тайшет». Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

- За короткий срок стражи магистралей задержали подозреваемого, которым оказался 31-летний братчанин, ранее судимый за кражу. Злоумышленник дал признательные показания, пояснив, что при выходе из вагона на своей станции, он похитил у пенсионера, следовавшего с ним по соседству, сумку с ноутбуком. Похищенным имуществом планировал пользоваться в личных целях, - рассказали в ведомстве.

Ноутбук стоимостью 65 тысяч рублей полиция вернула владельцу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Братчанину грозит до 5 лет лишения свободы. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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