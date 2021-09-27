Плавучие причалы запретили использовать Восточно-Сибирскому речному пароходству Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Восточно-Сибирскому речному пароходству запретили использовать плавучие причалы. Такое решение принял Кировский районный суд Иркутска. Сотрудники Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры выяснили, что АО «ВСРП» во время навигации 2021 занималось пассажирскими перевозками по маршруту «Балаганск-Братск-Балаганск» с 5 остановками в нескольких населенных пунктах. В каждом из них для высадки и посадки пассажиров использовались плывучие причалы или дебаркадеры. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- Вместе с тем, выявлено, что в нарушение требований Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации дебаркадеры находятся в негодном техническом состоянии. Это могло повлечь за собой причинение вреда здоровью пассажирам, - рассказали в ведомстве.

Суд запретил использование причалов, пока организация не предоставит документы об их надлежащем техническом состоянии.

Не согласившись с вынесенным решением, ответчик обжаловал его в вышестоящий суд. Однако Иркутский областной суд оставил решение без изменения.

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