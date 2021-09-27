10 человек погибли в ДТП на дорогах Иркутской области за неделю Фото: ГУ МВД по Иркутской области

За прошедшую неделю на дорогах Иркутской области в ДТП погибли 10 человек. Об этом сообщают в официальном аккаунте Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутскои области.

- За прошедшую неделю с 20 по 26 сентября на территории Иркутской области произошло 47 ДТП, в которых 10 человек погибли, 73 человека получили травмы различной степени тяжести.

Из них 4 ДТП, в которых водители транспортных средств находились за рулём в состоянии опьянения, - рассказали в соцсетях ведомства.

Чаще всего причиной аварии становилось несоблюдение очередности проезда. Из-за этого нарушения за неделю произошло 7 ДТП. Несоответствие скорости условиям движения повлекло за собой 6 аварий, нарушение правил расположения ТС на проезжей части - 9, нарушение правил проезда пешеходного перехода - 4, выезд на полосу встречного движения - 4.

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