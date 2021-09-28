В Иркутский зоосад соболю Барсику привезли самочку из Абакана. Фото: Иркутский Зоосад

В столицу Приангарья из зоопарка Абакана привезли самочку соболя. Об этом сообщают сотрудники Иркутского зоосада.

- Самочке почти два года, она активная и не боится людей, - говорят ветеринары. – Теперь наш соболь Барсик обрел подругу. Самец живет у нас с 2015 года, но он очень скрытный и редко радует посетителей своим общением.

По причине того, что собили в природе не живут парами, они – одиночки. Барсик и новенькая будут жить в разных, но смежных вольерах. Для каждого оборудована своя территория и домик, но соболи видят друг друга и могут обнюхиваться через решетку.

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