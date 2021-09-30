Объем строительства социальных объектов планируют увеличить в Иркутске Фото: Иван ВИСЛОВ

План строительства детских садов, школ, библиотек, учреждений спорта и дополнительного образования был составлен на заседании городской Думы. При поступлении средств в муниципальный бюджет планируется направить часть из них в социальную сферу. Об этом сообщают в пресс-службе Думы Иркутска.

- Сумма затрат на реализацию всех запланированных проектов составит порядка 15 миллиардов рублей с финансированием из разных источников,- рассказали в ведомстве.

На текущий момент на улице Багратиона строится школа, которую планируют завершить в 2022 году. Прорабатывается план возведения четырех блоков для начальных классов для школ №14, 75, 52 и 57. Благодаря поддержке частников до 2023 планируется строительство школы в микрорайоне Союз, а до 2024 года - по улице Советская (ИВВАИУ).

Также уже началось строительство нескольких детских садов: в микрорайоне Лесной, в 6-м микрорайоне Ново-Ленино, на улице 1-я Московская. В Иркутске планируют разместить ещё семь детских садов на улицах: Радищева, Воровского, Коршуновская, Култукская, Костычева, в микрорайоне Славный и на территории бывшего ИВВАИУ. Полным ходом уже ведется строительство крытого катка с искусственным льдом в микрорайоне Университетский.

Напомним, ранее заместитель мэра — председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников сообщил, что в школах города не хватает 24 тысячи мест. В дошкольных учреждениях дефицит составляет 11,5 тысячи мест.

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