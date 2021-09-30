Медведь задрал трех собак и одну корову в Малом Голоустном Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Очередной медведь вышел к населенному пункту в Иркутском районе. На этот раз хищника заметил фермер из поселка Малое Голоустное. Зверь пробрался к нему на ферму, но увидев человека, убежал. Мужчина сообщил об этом в полицию.

- Полицейские и сотрудники министерства лесного хозяйства осматривают территорию, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Как стало известно корреспонденту «КП»-«Иркутск», медведь успел задрать трех собак и одну корову. Охотники уже получили лицензию на отстрел косолапого и выехали на его поиски.

На прошлой неделе в соцсетях появилось видео, как косолапый разгуливает в селе Мамоны под Иркутском. Ранним утром 22 сентября Топтыгина заметили неподалеку от города, на 21 километре Байкальского тракта. Камеры видеонаблюдения сняли, как зверь зашел на территорию кемпинг-отеля «Елочка».

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