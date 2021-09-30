Врачи заявили о начале четвертой волны коронавируса в Иркутской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

"Регион в самом начале четвертой волны коронавируса". Об этом в прямом эфире в соцсетях правительства Иркутской области заявил главный врач Иркутской областной инфекционной больницы Владимир Хабудаев.

-Иркутская область на начальном этапе четвертой волны коронавируса, - сказал Владимир Хабудаев. -Она уже началась. И наша задача - быть готовыми к приему в стационары и на лечение на амбулаторном этапе большого числа больных.

В Приангарье уже разворачиваются новые места для приема пациентов в Шелеховской районной больнице, в середине октября начнет принимать больше пациентов с этим диагнозом Иркутская областная больница. Сейчас в ковидных госпиталях находится три тысячи человек и около 9 тысяч наблюдаются на дому. Понятно, что с развитием новой волны количество тех, кому нужна помощь, резко вырастет.

Доктор напомнил, что особенностью новой волны становится ее сочетание с подъемом ОРВИ, а случаи гриппа, по данным Роспотребнадзора, зарегистрированы по всей стране. Сочетание этих двух инфекций может оказаться очень непростым и привести к тяжелым последствиям.