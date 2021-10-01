Приставы вселили сибиряка в двухэтажный коттедж к детям, куда его не пускала бывшая жена Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Судебные приставы проконтролировали исполнение решения суда о вселении жителя города Тайшета в дом к его детям. Об этом сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.

- Двухэтажный коттедж был приобретен на средства материнского капитала и мужчине принадлежит доля в праве собственности на жилое помещение, - рассказывают специалисты.

Однако, бывшая супруга после развода не пускала его в дом. Приставы разъяснили женщине, что после решения суда о том, что отец должен жить в доме со своими тремя детьми, к ней могут применить принудительные меры.

Экс-жена после бесед со специалистами все-таки выделила мужчине комплект ключей. По словам сотрудников УФСПП, теперь сибиряк сможет активно участвовать в воспитании.

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