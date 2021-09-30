Москвича лишили водительских прав из-за пьяного жителя Иркутской области

Москвича лишили водительских прав лишили из-за пьяного жителя Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Житель Москвы доказал в суде, что его незаконно лишили водительских прав за пьяную езду в Иркутской области, так как в момент нарушения мужчина находился в столице. Оказалось, что в августе 2018 года в Нижнеудинске инспекторы ГИБДД остановили на дороге нетрезвого водителя. Полицейским сибиряк предъявил документы на чужое имя, после чего владельца прав привлекли к ответственности. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Мировой суд, рассмотрев материалы отдела ГИБДД, вынес решение о привлечении жителя другого региона к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 30 тыс рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев, - рассказали в ведомстве.

Житель Москвы предоставил доказательства того, что он находился по месту жительства, а не в Иркутской области.

Решение суда о назначении штрафа и лишении водительских прав было отменено.

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