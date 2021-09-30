Подставной директор фирмы предстанет перед судом в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Подставной директор фирмы предстанет перед судом в Иркутской области. Сибиряка обвиняют в незаконном использовании документов для образования юридического лица. Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка по Куйбышевскому району Иркутска для рассмотрения. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- По версии следствия, в 2019 г. обвиняемый, действуя из корыстных побуждений, не имея намерений заниматься предпринимательской деятельностью и фактически выполнять функции директора, за денежное вознаграждение от неустановленных в ходе следствия лиц, предоставил в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы свои паспортные данные, а также необходимый пакет документов, - рассказали в ведомстве.

В результате мужчине удалось внести сведения о себе как о руководителе созданной организации в единый государственный реестр юридических лиц России.

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