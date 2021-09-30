Чиновницу из Тулуна обвиняют в превышении должностных полномочий и служебном подлоге Фото: Асхат БАРДЫНОВ

В Тулуне возбуждено уголовное дело против чиновницы. Женщину обвиняют в превышении должностных полномочий и служебный подлоге, связанных с выполнением в рамках национального проекта муниципального контракта по благоустройству дворовых территорий жилых домов в микрорайоне Угольщиков. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области и региональной прокуратуре.

- По версии следствия, в 2020 году подозреваемая, являясь должностным лицом, согласовала официальные документы, содержащие заведомо ложные сведения, которые внесла самостоятельно, о выполнении подрядчиком работ по приемке и утилизации мусора специализированным полигоном, - рассказали в ведомствах.

На самом деле чиновница не была в курсе выполнения работ, однако подписала акты о приёмке. После этого из городского бюджета подрядчику было перечислено 1,7 миллионов. рублей.

Следователи СК совместно с полицией продолжают расследование уголовных дел. Прокуратура Иркутской области поставила ход и результаты расследования на контроль.

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