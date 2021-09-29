Глава одного из поселков Иркутской области помог осужденному избежать наказание Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уголовное дело возбудили против главы одного из муниципальных образований в Иркутской области. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. По версии следствия, подозреваемый умышленно подписал ложные табели учета рабочего времени и расчета зарплаты для рабочего, который являлся осужденным. Однако фактически свои обязанности отбывающий наказание мужчина не выполнил. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- Затем глава муниципального образования предоставил документы в один из межмуниципальных филиалов ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области для учёта исполнения наказания осужденным в виде обязательных работ, тем самым превысил свои должностные полномочия, - рассказали в ведомстве.

Из-за действий главы, осужденный был освобожден от обязательных работ, так и не исполнив назначенное ему наказание по приговору суда.

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