Штраф в 100 тысяч рублей за кражу заменили на 240 часов обязательных работ жителю Усть-Кута Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жителю Иркутской области уголовный штраф за кражу приставы заменили на обязательные работы. Мужчина похитил 20 тысяч рублей, проникнув в чужую квартиру. Усть-Кутский городской суд признал его виновным и назначил штраф в 100 тысяч рублей. Однако задолженность сибиряк долгое время не гасил. Об этом сообщают в УФССП по Иркутской области.

- Несмотря на разъяснение порядка и сроков оплаты штрафа, последствий от его несвоевременной выплаты неплательщик требования судебного пристава исполнить решение суда проигнорировал. В связи с этим, должностным лицом Управления было направлено представление мировому судье о замене штрафа другим видом наказания, - рассказала заместитель начальника Усть-Кутского районного отделения регионального УФССП Елена Шамякина.

Суд вынес решение о замене уголовного штрафа на 240 часов обязательных работ.

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