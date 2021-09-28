Двух сотрудников министерства имущественных отношений Иркутской области подозревают в получении взяток почти на 17 миллионов рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске прошло задержание двух сотрудников регионального министерства имущественных отношений. Действующую работницу и экс-чиновника подозревают в получении взяток на общую сумму почти 17 миллионов рублей. Об этом сообщают в региональном Главке МВД.

По предварительным данным, в 2020 году один из подозреваемых обещал своим «клиентам» беспроблемную приемку жилья по госконтрактам для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При этом состояние квартир чиновник не проверял и за «вознаграждение» закрывал глаза на обязательную процедуру. От представителей нескольких организаций за год мужчина получил около 16 миллионов рублей.

Вторая сотрудница регионального министерства помогала компаниям выиграть аукционы, обеспечивая им преимущество перед другими участниками. Так, во время госзакупок жилья для детей-сирот чиновница получила более 900 тысяч рублей.

- В настоящее время в рамках расследования уголовных дел оба фигуранта задержаны, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали «КП»-Иркутск» в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Согласно решению Кировского суда мужчине назначен срок 2 месяца заключения под стражу.

Следователи установили личности тех, кто передавал чиновникам взятки. Возбуждены уголовное дела по статьям «Получение взятки в особо крупном размере», а также «Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок, совершенное по предварительному сговору в крупном размере».

Ход и результаты расследования поставила на контроль прокуратура Иркутской области.

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