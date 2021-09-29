Полицейские из Иркутской области задержали двух браконьеров, застреливших косулю Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники полиции задержали двух иркутян за незаконную добычу косули и нарушение установленных правил охоты в Баяндаевском районе. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

- Накануне при проведении рейда сотрудники полиции у деревни Тухум под Баяндаем был остановлен отечественный внедорожник, в котором находились мужчины, - сообщают в ведомстве. - В салоне машины обнаружено огнестрельное оружие и туша животного.

У браконьеров изъяли тушу убитой косули и огнестрельное оружие. Баяндаевскому лесничеству нанесен вред в размере 120 тысяч рублей. Иркутяне признались, что застрелили без разрешения животное с использованием фар искателя. Против них возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Максимальный срок - до пяти лет лишения свободы.

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