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Происшествия29 сентября 2021 7:40

Полицейские из Иркутской области задержали двух браконьеров, застреливших косулю

Ущерб лесничеству составил 120 тысяч рублей
Виктория КОЛЧИНА
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Полицейские из Иркутской области задержали двух браконьеров, застреливших косулю

Полицейские из Иркутской области задержали двух браконьеров, застреливших косулю

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники полиции задержали двух иркутян за незаконную добычу косули и нарушение установленных правил охоты в Баяндаевском районе. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

- Накануне при проведении рейда сотрудники полиции у деревни Тухум под Баяндаем был остановлен отечественный внедорожник, в котором находились мужчины, - сообщают в ведомстве. - В салоне машины обнаружено огнестрельное оружие и туша животного.

У браконьеров изъяли тушу убитой косули и огнестрельное оружие. Баяндаевскому лесничеству нанесен вред в размере 120 тысяч рублей. Иркутяне признались, что застрелили без разрешения животное с использованием фар искателя. Против них возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Максимальный срок - до пяти лет лишения свободы.

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