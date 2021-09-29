За хищение 500 тысяч рублей при начислении зарплаты учителям осудили бухгалтера в Иркутской области

За хищение 500 тыс. рублей при начислении зарплаты учителям осудили бухгалтера в Иркутской области Фото: Архив "КП"

Наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей – таков был вердикт Заларинского районного суда в Иркутской области в отношении бухгалтера, похитившего полмиллиона рублей при начилении заработной платы учителям одной из школ. Об этом сообщает пресс-служба суда.

- Осужденная начисляла более высокую заработную плату одному из учителей, а разницу между реальной оплатой труда начисленной, переводя на свой счет, - говорят специалисты.

Женщина полностью признала свою вину, возместила причиненный государству ущерб. Принимая все это, а также смягчающие обстоятельства, судья назначил сибирячке наказание ниже низшего предела санкции за это преступление.

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