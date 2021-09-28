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Происшествия28 сентября 2021 13:56

Житель Тайшета зарезал сына во время ссоры

Отца отправили под домашний арест
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
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Житель Тайшета зарезал сына во время ссоры

Житель Тайшета зарезал сына во время ссоры

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Трагедией закончилась ссора между 60-летним жителем Тайшета и его 36-летним сыном. Во время ругани, которая произошла у них дома, отец неожиданно схватился за нож и ударил им сына в грудь. От полученных травм тот скончался на месте.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Суд отправил мужчину под домашний арест на время следствия.

Сейчас следователи выясняют все подробности трагедии.

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